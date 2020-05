St-Rhémy: Distribuite dal Comune 110 confezioni di gel igienizzante

Il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ha distribuito 110 confezioni di gel igienizzante, una per ogni famiglia residente, in contemporanea alla consegna delle mascherine fornite dalla Regione per contrastare l'epidemia da Covid-19.

"Oggi - ha spiegto all'Ansa il sindaco, Corrado Jordan - di gel se ne trova di più rispetto all'inizio della pandemia, ma quando abbiamo deciso di acquistare questa notevole fornitura era difficile recuperarne, se non in piccole quantità. Un'iniziativa che la popolazione ha apprezzato, soprattutto chi ha più difficoltà a raggiungere Aosta e quindi ad approvvigionarsi da solo".

Nel Comune ai piedi del Colle del Gran San Bernardo, spiega il primo cittadino, "fortunatamente non ci sono stati contagi, quindi anche per questo la popolazione vive l'emergenza del virus preoccupata e attenta ma con una certa serenità. I cittadini sono stati molto rispettosi alle regole, quindi non abbiamo avuto problemi di sorta". Il Comune ha emesso soltanto alcune ordinanze per persone rientrate dall'estero e per chi è stato vicino a soggetti che erano in contatto con positivi, ma nessuno è risultato contagiato.