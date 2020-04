Accoltellamento al quartiere Dora di Aosta, due in ospedale - aggiornamenti

Aggiornamento delle ore 22

Al termine degli accertamenti di polizia M.N., 31 anni, residente ad Aosta, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Aosta per tentato omicidio. Avrebbe aggredito con un coltello il suo rivale, C.F., di 39 anni, per motivi di gelosia, colpendolo al volto, al ventre e a un braccio. Anche l'arrestato ha riportato ferite lievi da coltello, ma non è ancora chiaro se a tagliarlo a una mano sia stata la lama da lui stesso brandita (presumibilmente un Opinel) o un secondo coltello. Sul posto è intervenuto per primo un operatore della polizia stradale di Courmayeur, libero dal servizio, che ha bloccato e disarmato il trentunenne. In suo aiuto è poi arrivato un altro poliziotto che abita in zona e quindi la Volante della questura e una Gazzella dei carabinieri.