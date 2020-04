Gressan: In 20 giorni distribuite oltre 3000 mascherine in tessuto lavabile

“Sono molto soddisfatta di questa iniziativa, che come amministrazione comunale, insieme ad un gruppo di sarte è stata messa in campo per i nostri concittadini, il grazie va quindi soprattutto a loro e a tutti i volontari che si sono prodigati senza risparmio di energie per ottenere questo splendido risultato". L’assessore comunale ai servizi sociali, Michela Greco, commenta la distribuzione di oltre 3000 mascherine alle famiglie di Gressan.

"Il tutto haavuto inizio in pochi, ma poi il gruppo è cresciuto, anche fuori dai confini comunali, con le sarte, con chi si occupava di reperire il tessuto, chi ditagliarlo, chi di preparare i rocchetti degli elastici e infine con i Vigili del Fuocovolontari che si sono occupati, con precisione certosina, della distribuzione".

Chi dovesse comunque avere delle esigenze particolari di ulteriore fornitura, può comunque rivolgersi in municipio. "Per il futuro prossimo - aggiunge l'assessora - abbiamo in mente un altro progetto ambizioso: confezionare delle altre mascherine per i nostri studenti, a partire dalla materna per arrivare alle superiori, nei prossimi giorni avremo un incontro con le sarte per definire i quantitativi, che nello specifico devono essere divisi perdimensioni, e il metodo di distribuzione".

Michela GReco si dice sicura che "anche questo è un buon servizio reso alla popolazione perché prevediamo che l’obbligo diutilizzare le mascherine, soprattutto in ambiente scolastico, sarà ancora lungo”.