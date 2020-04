Evade dai domiciliari e guida con patente revocata; nei guai 23enne di Quart

Ha rischiato l'arresto ed è comunque stato denunciato per evasione e sanzionato per guida senza patente L.S., 23enne di Quart. Il giovane è stato fermato dalla polizia domenica 26 aprile, nei presi del casello autostradale di Pont-Saint-Martin, dagli agenti di una pattuglia della Polizia stradale.

Sprovvisto di documenti, L.S. ha raccontato ai poliziotti di essere residente a Torino e ha fornito le generalità di un giovane che, da successivi accertamenti degli agenti. è risultato essere un suo parente. Dopo aver verificato la reale identità dell'automobilista, i poliziotti anno anche scoperto che era sottoposto a misura cauterale di arresti domiciliari e che il permesso di guidare gli era stato revocato.

L.S. è stato quindi denunciato per evasione e gli è stata comminata una sanzione amministrativa da oltre 5mila euro per guida senza patente e una da 500 euro per aver violato le norme di confinamento anticontagio da Covid-19, oltre al fermo amministrativo per tre mesi della sua Fiat 500.