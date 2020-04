Challand-St.-Anselme: Il 25 Aprile con pala e picco per la corvée

Vista l’impossibilità di partecipare alle celebrazioni per il 25 Aprile. Il sindaco di Challnd-SR.-Anselme ha pensato bene di non perdere tempo e ha chiamato tutti raccolta per la corvée per la pulizia e manutenzione del Ru Herbal.

Sul sito del comune, però nessun riferimento al 25 Aprile Festa della Liberazione dai nazifascisti. O se c’è è difficile da trovare. Unica testimonianza la foto postata alle 9,30 da Marino Colò e che pubblichiamo. Ma nel sito nemmeno l’ombra.

Eppure anche Challand-St.-Anselme ha pagato con il sangue di suoi figli il prezzo della riconquistata libertà e democrazia. E’ storia: nel corso dei rastrellamenti sono stati catturati figli di Challand-St.-Anselme il 20 settembre 1944, incarcerati nelle prigioni di Aosta alla Torre dei Balivi, prelevati dai tedeschi e fucilati per rappresaglia a Le Thovex de Étroubles.

Di tutto questo nel sito del Comune non ho trovato nulla. Forse per ragioni di equilibri politici? Eppure sul sito ampio risalto è dato alla Corvée.

Evidentemente il 25 Aprile a Challand-St.-Anselme per il sindaco è importante liberare il ru dalle sterpaglie.