Boom di guariti e nessun deceduto per Covid-19 in Valle

Sono 422 i guariti in Valle d'Aosta dal coronavirus Covid-19, ovvero 51 in più di ieri, che erano erano 371. E' quanto riportato oggi nel bollettino aggiornato dell'Unità di crisi. I morti sono sempre 131, 67 uomini e 64 donne tra i 45 e i 100 anni (età media 82 anni). I casi positivi sono 1.106 dall'inizio dell'epidemia (sei in più rispetto a ieri), 553 quelli attuali. Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 89 (sette in Rianimazione) mentre gli altri 464 contagiati sono in isolamento domiciliare. Fino ad oggi sono stati eseguiti 6.135 tamponi e ce ne sono 300 in lavorazione.

Verso ok all'attività motoria dal 4 maggio

Il governo va verso la riapertura dal 4 maggio all'attività motoria individuale (più persone se si tratta dello stesso nucleo familiare). Sarà anche consentito incontrare i familiari, in caso si tratti di anziani indossando la mascherina. Chi è rimasto bloccato dal lockdown fuori dal proprio comune potrà far rientro al domicilio. E' quanto si apprende da fonti partecipanti alla cabina di regia tra esecutivo e enti locali che confermano, così, l'ipotesi emersa nelle ultime ore. Dal 4 maggio, inoltre, dovrebbe essere consentita la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici. Poi si va anche verso la riapertura del comparto manifatturiero e di quello edile. "Stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown: rischiamo una compromissione troppo pesante del tessuto socio-economico del Paese" ha detto il premier Giuseppe Conte in un'intervista a Repubblica. Non è ancora stato comunicato se verrà mantenuto o meno l'obbligo all'autocertificazione per gli spostamenti all'interno del Comune o della Regione.

Coronavirus in Italia: 197.765 casi positivi e 26.644 morti. Il bollettino del 26 aprile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusion

e del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 197.675, al momento sono 106.103 le persone che risultano positive al virus.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 21.372, in terapia intensiva 2.009, mentre 82.722 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 26.644 questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.