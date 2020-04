Segnalati dei tentativi di truffa da parte di presunti assistenti sociali

Negli ultimi giorni sono stati segnalati dei tentativi di truffa ai danni dei cittadini valdostani: secondo quanto riferito, presunti assistenti sociali contattano telefonicamente le vittime e, dopo alcune domande, chiedono di recarsi presso l’abitazione per verificare aspetti legati alla sicurezza.

L’Assessorato rende noto che il Servizio sociale regionale non ha predisposto nessuna attività di questo genere e che non sono previste visite a domicilio da parte di assistenti sociali.

Nel ribadire che l'emergenza in corso è di carattere sanitario e non vi è, pertanto, alcuna necessità di verifiche legate alla sicurezza, l'Amministrazione regionale invita i cittadini a non fornire informazioni relative al proprio indirizzo e alle persone presenti all'interno dell'abitazione, a non prendere appuntamenti, a non aprire la porta di casa qualora queste persone si presentino a domicilio e a segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine eventuali contatti di questo genere.