Confindustria, Carlo Bonomi è il presidente designato con 123 voti su 183

"La grande partecipazione al voto dimostra l'unità degli iscritti a Confindustria che si sono espressi per eleggere il nuovo presidente. La fase elettorale è e rimane un momento di vita democratica dell'Associazione in cui ognuno esprime le proprie preferenze ma chiusa la fase si riparte ancor più coesi per affrontare la crisi coronavirus che segnerà tante imprese e tante famiglie". Giancarlo Giachino, presidente di Confindustria VdA che ha espresso il suo voto telematicamente, commenta l'esito per l'elezione del vuono presidente nazionale. .

Bonomi, presidente di Assolombarda, dato in vantaggio alla vigilia, ha prevalso con 123 voti sulla vicepresidente per l’Internazionalizzazione Licia Mattioli che ha ottenuto 60 voti. Da inizio marzo la competizione si era ridotta a una corsa a due dopo il passo indietro dell’industriale bresciano Giuseppe Pasini.

Bonomi da giugno 2017 è presidente di Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nella città metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza. È nato a Crema il 2 agosto del 1966.

È imprenditore nel settore bio-medicale, presidente della Synopo e delle aziende manifatturiere controllate, Sidam e BTC Medical Europe. Arriva al vertice di Confindustria dopo aver ricoperto diversi ruoli in ambito associativo: nella stessa Assolombarda è stato vice presidente con la delega al credito, fisco, finanza, organizzazione. In precedenza era stato vice presidente del Gruppo Giovani sia di Assolombarda che di Confindustria Lombardia.