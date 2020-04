L’asilo nido dell’Usl “Le marachelle” spegne quindici candeline

Il progetto ha preso avvio dalla necessità di sostenere i dipendenti nella cura dei propri figli, con l’obiettivo principale di conciliare i tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Usl, con particolare attenzione a chi è soggetto a turni e reperibilità.

“Abbiamo pensato al nido come un servizio “cucito addosso” alle esigenze di un’azienda sanitaria e, pertanto, necessariamente caratterizzato da orari prolungati e molto flessibili, quindici anni fa un’eccezione, e mantenendo sempre prioritario il benessere dei bambini e delle bambine che freqeuntavano il nido”, spiega Anna Castiglion, responsabile dell’Ufficio Innovazione e Ricerca dell’Usl e referente del progetto “Le Marachelle” fin dal suo avvio.

“L’attenzione alle esigenze dei nostri lavoratori e lavoratrici continua ancora oggi. Infatti, per venire incontro alle esigenze di quei genitori - spesso nostri dipendenti entrambi - che, a causa di esigenze di lavoro devono utilizzare molto il nido, è stata introdotta una nuova opzione di frequenza, “full e fissa”, che garantisce una tariffa fissa e la frequenza libera”.

I bimbi e le bimbe delle “Marachelle” svolgono ogni giorno diverse attività, grazie ai progetti pensati dall’equipe educativa e dalla coordinatrice nell’ambito di una specifica progettazione pedagogica annuale. Sono proposti anche laboratori e iniziative che prevedono la partecipazione dei genitori e dei nonni. “Le Marachelle” può accogliere fino a diciotto bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni.

L’orario di apertura è dalle ore 7del mattino fino alle 18 e la frequenza può variare da un minimo obbligatorio di quattro ore ad un massimo di dieci ore al giorno. La rette viene calcolata sull’effettiva presenza al nido. In tempi normali, il nido è sempre aperto, chiude solo nei giorni festivi e può essere aperto anche il sabato, su richiesta specifica e motivata.

Dal primo settembre 2017 il nido non è più gestito direttamente dall’Azienda USL, ma dalla cooperativa sociale “La Sorgente” di Aosta. Anche la sede non è più quella iniziale di via Parigi, adesso il nido è in via Roma, ad Aosta all’interno dell’Istituto San Giuseppe.

Le Marachelle, come tutti i servizi per l’infanzia, è chiuso dal 3 marzo a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19.

“I genitori, insieme ai loro bimbi e bimbe, le educatrici, la coordinatrice condividono in un gruppo Whatsapp, foto, video, giochi, attività, riflessioni, momenti felici e, purtroppo, anche tristi, visto il drammatico momento - conclude Anna Castiglion. Uno scambio quotidiano che ci aiuta a mantenere virtualmente aperto “Le Marachelle, mantenendo vivi contatti e legami anche in questo momento di forzata distanza. Buon compleanno a Le Marachelle. I festeggiamenti sono solo rimandati.”