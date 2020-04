Dai Conad VdA 50mila euro all’ospedale Umberto Parini

I fondi saranno destinati all’acquisto di ciò che sarà ritenuto maggiormente necessario a livello di DPI o dispositivi medici.

“Abbiamo voluto lanciare un segnale forte al territorio – afferma Alessandro Pluda, titolare AV Pluda S.r.l. – attraverso questa donazione, i Conad, hanno voluto dimostrare in maniera concreta la propria attenzione nei confronti della popolazione e della struttura regionale sanitaria che sta mettendo in campo tutte le proprie energie in questo momento di emergenza. Oltre a questa donazione abbiamo avviato una raccolta fondi al fine di incrementare il sostegno economico al Parini”.

Per partecipare alla raccolta fondi i clienti dei centri commerciali ad insegna Conad potranno effettuare una libera donazione direttamente presso le casse dei punti vendita.