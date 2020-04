NESSUN PROBLEMA DI RIFORNIMENTO DELLE MERCI, TANTO PIÙ DI ALIMENTARI, SUL TERRITORIO REGIONALE. ACCAPARRAMENTI INUTILI E DANNOSI

L’unità di crisi di gestione dell’emergenza comunica che non sussistono problemi di rifornimento delle merci sul territorio regionale. A darne comunicazione è stato ieri, giovedì 26 marzo, il Direttore della Protezione civile e Soggetto attuatore dell’emergenza Pio Porretta che ha annunciato come in via preventiva sia stato anche attivato il monitoraggio di forniture di beni di prima necessità e di carburante per poter rasserenare la popolazione, al di fine di evitare inutili code ai supermercati.

E' la perentoria risposta della Regione e della Protezione a quanti, attraverso i social si esercitano a mal interpretare le informazioni e ai cretino-imbecilli che si diverto, sempre attraverso i social, a creare allarme e generare caos tra chi è già colpito dalla tragedia che investe tutti noi ed in particolare le fasce più deboli.

La ricognizione sui generi primari è normale procedura in qualsiasi situazione di emergenza prolungata e rientra in una logica di pianificazione strategica.