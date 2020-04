Aosta: Accesso in Ztl solo per rapide consegne alimentari e farmacie

La necessità di adeguare la viabilità cittadina alle norme di emergenza Coronavirus stravolge anche la gestione delle Ztl di Aosta.

La vicesindaco del capoluogo, Antonella Marcoz, ha dunque disposto urgenti modifiche di accesso nelle Zone a traffico limitato per la necessità di garantire le consegne a domicilio dei generi primari di consumo necessari alla popolazione (alimentari e farmacie), riducendo in tal modo la circolazione pedonale in ambito urbano anche nelle zone del centro storico che, in condizionidi normalità, sono soggette alla limitazione del traffico.

In particolare, le modifiche temporanee stabiliscono che vengano consentiti l’ingresso e la sosta temporanea, nell'arco dell’intera giornata, per il tempo strettamente necessario per la consegna dei beni, ai titolari o dipendenti delle imprese legittimate ad effettuare consegne domiciliari.

Le imprese saranno tenute a effettuare preventivamente una richiesta, per via informatica, del contrassegno di tipo TR, e dovranno comunicare obbligatoriamente all’ufficio comunale competente, sempre per via informatica, entro il termine perentorio di 10 giorni dall’avvenuto accesso, il numero di targa del veicolo utilizzato, la data, il varco e l’orario d’ingresso. L'ordinanza, infine, stabilisce l’esenzione dal pagamento delle tariffe per i possessori deicontrassegni di tipo TR rilasciati per effettuare le consegne a domicilio.

IN FONDO ALL'ARTICOLO IL PDF DEL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DA SCARICARE