A Morgex donna sorpresa fuori casa e con marijuana, denunciata

Leno: esce di casa per comprare la marijuana, poi prende a calci i carabinieri

„Nella lunga lista delle uscite ingiustificate dalla propria abitazione, rientrano anche le tante, troppe 'evasioni' dettate dalla necessità di comprare droga. Diverse le persone fermate dei carabinieri proprio mentre vagavano per le strade dei nostri Comuni per fare rifornimento di stupefacenti.

Tra loro anche una giovane donna residente in alta Valle d'Aosta è stata sorpresa fuori casa senza giustificato motivo e in possesso di 10 grammi di marijuana. I carabinieri di Morgex l'hanno quindi denunciata per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (articolo 650 del codice penale) e segnalata ai servizi di prefettura come consumatrice di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, martedì 24 marzo, i militari della Compagnia di Aosta hanno denunciato 14 persone per la violazione dell'articolo 650.