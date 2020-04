Impegnati quasi 4,5 milioni di euro per i Comuni

Con il trasferimento di quasi 4,5 milioni di euro, deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale, salgono a quasi 90 milioni le risorse a disposizione dei comuni valdostani per l’anno 2020.

In particolare, sono destinati ai Comuni 4 milioni 441 mila 559 euro per il reintegro del minor gettito relativo alla soppressione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) e delle tasse sulle concessioni comunali; 1 milione 999 mila 843 euro per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica; 83 milioni 83 mila 471 euro al fine di una perequazione degli squilibri derivanti dalla fiscalità locale.