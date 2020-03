Attenzione ai falsi avvisi che invitano ad andarsene dalle seconde case

Il Coronavirus non ferma i delinquenti, purtroppo. Ignoti hanno diffuso in questi giorni anche ad Aosta, incollandoli agli ingressi e negli androni di diversi condomini, falsi avvisi scritti su carta intestata del 'Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza' con il logo della Repubblica Italiana.

I volantini invitano eventuali non residenti degli stabili a lasciare le seconde case per rientrare al proprio domicilio di residenza, perché sarebbe in corso l’attività di controllo delle Forze dell'ordine che potrebbero punire i 'trasgressori' con pene da una multa di 206 euro fino a 12 anni di carcere.

Il falso avviso riporta anche l’obbligo di presentare, a richiesta, la documentazione di affitto della casa e i propri documenti con foto. Le Forze dell'ordine invitano la popolazione a fare molta attenzione perchè il volantino potrebbe essere l’astuta mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle case.

"Chiunque si imbattesse in simili avvisi - avverte la Questura di Aosta - deve segnalarne la presenza alle Forze di polizia e di non seguire le indicazioni in essi contenute".