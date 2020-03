CORONAVIRUS: IN VALLE 56 CONTAGIATI E 805 IN ISOLAMENTO

In forte aumento i casi positivi al Coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta; dai 42 di ieri si è passati questa mattina a 56 pazienti. Tra i contagiati, 16 sono ricoverati all'ospedale Parini (ieri erano 12) mentre gli altri 40 sono in isolamento domiciliare. Ad oggi sono stati effettuati in Valle 273 tamponi, dei quali 115 sono risutati negativi e 101 sono in attesa di esito da parte dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino.Da questo pomeriggio i nuovi tamponi saranno esaminati all'ospedale Parini di Aosta.

Infine sono 805 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.