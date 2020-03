Aosta: Sara Timpano segretaria Pd sostiene autocandidatura Centoz

"Il candidato sindaco del Partito Democratico ad Aosta è Fulvio Centoz. Visto che si è ricandidato noi lo appoggeremo. Non sarà il Pd a cambiare questa situazione". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico della Valle d'Aosta, Sara Timpano, a proposito delle elezioni comunali nel capoluogo valdostano in programma il 17 maggio. E' quanto si legge in una lancio Ansa."Noi abbiamo il sindaco uscente - ha aggiunto, come riporta l'Ansa - e da questo si parte. Per il momento non abbiamo preso decisione su eventuali accordi con altre forze politiche, la questione principale adesso è costruire una coalizione e un progetto, poi si vedrà".

Una dichiarazione quella di Sara Timpano stonata rispetto ai recenti accorid che il Pd ha stretto con Rete Civica che ha già chiesto discontinuità e che il sindaco uscente non è la persona adatta alla luce, anche che i tre consigleir comunali di Rete Civica (prina di Alpe, ndr.) hanno fatto una dura opposizione proprio a Centoz.

Ma soprattutto appare una dichiarazione confusionaria visto che spiega: "Non abbiamo preso decisione su eventuali accordi con altre forze politiche, la questione principale adesso è costruire una coalizione e un progetto, poi si vedrà". Dunque la strategia della segretaria mira a cerare una colaizione attorno a Centoz e non formare una coalizione che condivida un candidato. Tanto più che nessuno degli attuali alleati di Centoz: Uv, Alliance Valdotaine, Epav ed il Pd medesiamo pensa alla sua ricandidatura nonostante che già a dicembre si sia autocandidato primo cittadino.

Centoz fu eletto sindaco di Aosta nel 2018, allora uomo di punta dell'area renziana in Valle, in virtù di un'intesa politica raggiunta sul Monte BIanco in occasione di una vancanza dell'allora Premier, tra lo stesso Centoz, allora segretario del Pd, e l'allora presidente della Regione, Augusto Rollandin. Un accordo che di fatto bruciò la ricandidatura dell'allora sindaco unionista Bruno Giordano