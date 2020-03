Pollein: Caldaia Heineken, monumento rotonda autoporto

A Pollein, nei pressi dell'intersezione tra la strada regionale 19 e l'accesso all'autoporto, al centro della rotonda, sarà collocata una "testa di caldaia" in rame, ceduta dallo stabilimento Heineken. Lo ha comunicato al Consiglio comunale il sindaco Angelo Filippini.

L'assemblea ha anche approvato la prima variazione al Bilancio di previsione 2020/22 e al relativo Documento unico di programmazione con il voto di astensione della minoranza. La variazione pareggia sulla cifra di 83.000 euro (50.000 euro provengono dal trasferimento statale per l'efficentamento energetico).

L'assemblea ha deciso che 25.000 euro saranno utilizzati per l'assunzione di personale amministrativo tramite agenzia interinale, 12.000 euro saranno destinati alla concessione di un contributo per il Giro ciclistico della Valle d'Aosta (una tappa avrà il proprio traguardo a Pollein), 17.000 euro saranno utilizzati per l'assunzione di un addetto alla manutenzione delle aree verdi e 40.000 euro saranno spesi per l'abbattimento e la potatura delle piante presenti all'interno del campeggio. (ANSA).