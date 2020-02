CORONAVIRUS: Nessuna variazione ai calendari scolastici

A oggi nessuna variazione è prevista ai calendari scolastici già definiti in autonomia dalla varie Istituzioni. Lo ha ribadito l’assessora regionale alla Pubblica Istruzione, Chantal Certan interpellata da Aostacronaca in relazione alle voci di una possibile proroga delle chiusura delle scuole, per il coronavirus fino al 5 marzo.

Le scuole sono chiuse per le tradizionali vacanze invernali; alcune riaprono giovedì, altre lunedì. Rimane confermata anche la sospensione delle lezioni all'Università della Valle d'Aosta, al Conservatorio regionale e alla Scuola per la formazione musicale-Sfom della Valle d'Aosta, adottata da ieri nell'ambito delle misure precauzionali di emergenza per contrastare la diffusione del Coronavirus; ciò anche in ragione del fatto che i tre istituti superiori sono frequentati da diversi studenti provenienti da fuori Valle.

Il fatto poi che i sei casi sospetti di coronavirus, riscontrati in Valle, sono risultati negativi ai test, rappresenta un elemento di ottimismo e che porta a confermare i calendari già stabiliti. Quindi nessuna variazione dei calendari scolastici.