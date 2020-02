Per Gauche Autonomiste Pd VdA non è legittimato a deliberare

E' dura la contestazione contro la gestione del Pd della Valle d'Aosta guidata da Sara Timpano. Oggi infatti Area Democratica Gauche Autonomiste ribadisce che tale "la Direzione non ha più valore legale, in attesa della ricomposizione dell’Assemblea regionale, principale organo del partito".

In una nota, firmata da Raimondo Donzel e Gianni Champion, Area Democratica Gauche Autonomiste ricorda che "più membri dell’ assemblea, sia di maggioranza che di minoranza, si sono rivolti al Partito nazionale per avere garanzia sul ripristino degli organismi del Partito regionale. Pertanto, in attesa di tale riscontro, i pochi che utilizzando la sigla del partito regionale non hanno titolo a deliberare alcunchè".

La presa di posizione ha preso spunto dalla convocazione "attraverso una mail inviata domenica sera 23 febbraio, è stata convocata una Direzione del Partito Democratico della Valle d’Aosta, per lunedì 24".

Nella nota si legge, ancora, "l'Assemblea regionale che anch’essa, vista la fuoriuscita di alcuni delegati aderenti a Italia Viva e di altri che hanno avanzato dimissioni per motivazioni proprie, necessita di una riorganizzazione nel rispetto di tutte le componenti interne al Partito".