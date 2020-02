Tamponamento a catena a Quart sulla statale 26

Quattro vetture sono rimaste coinvolte verso le 12,30 di oggi in un tamponamento a catena sulla strada statale 26 a Quart. L'Anas fa sapere che il traffico in zona è rallentato con code in formazione a Quart; l'incidente è avvenuto all’altezza della rotonda tra Combe e Villefranche e risulta ferito lievemente uno degli occupanti dei veicoli coinvolti.

Per consentire alle Forze dell’Ordine di eseguire i rilievi è stato temporaneamente attivato il senso unico alternato, con regolazione del traffico gestita dalla squadra Anas. Il transito in entrambe le direzioni sarà ripristinato una volta completate le operazioni di polizia e la bonifica del piano viabile da olio e detriti.