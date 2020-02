Toro impazza sull'autostrada Morgex-Courmayeur

Nella tarda serata di ieri, venerdì 31 gennaio 2020, una pattuglia della Polizia Stradale diAosta, all’altezza dello svincolo di Morgex, è intervenuta per la presenza di un toro in autostrada, allontanatosi da un veicolo adibito al trasporto di animali vivi parcheggiato in un’area di sosta nelle vicinanze.

La pattuglia ha immediatamente bloccato il traffico dei veicoli per impedire chequalcuno potesse scontrarsi con l’animale. Dopo circa due ore, anche grazie all’intervento del Corpo Forestale della Valle d’Aosta e dei Vigili del Fuoco, l’animale, particolarmente agitato durante le operazioni, è stato fatto risalire a bordo del veicolo dal quale si era allontanato, proveniente dalla Francia e diretto a Padova.