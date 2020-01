Aostano il rapinatore di bar e ristoranti

I carabinieri e la polizia hanno arrestato Andrea Ammendolia, aostano di 32 anni, indagato per la rapina avvenuta il 24 gennaio scorso (il bottino erano le mance) e per i furti di generi alimentari avvenuti in alcuni ristoranti del centro storico (Grotta Azzurra, Osteria 1880, Victory Pub, Hosteria del Calvino e Il Girasole) tra il 15 e il 26 gennaio. E' finito in carcere su ordinanza del gip disposta su richiesta della procura.

L'uomo era stato controllato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Aosta nella notte del 27 gennaio scorso in centro: con sé oggetti allo scasso e durante le perquisizioni domiciliari sono stati trovati quasi tutti gli alimenti rubati, restituiti ai proprietari. Il ritrovamento di un coltello a serramanico ha consentito alla squadra mobile della questura di Aosta di aggiungere un ulteriore elemento di prova per attribuirgli anche la rapina (per la quale era già stato identificato dopo i fatti).