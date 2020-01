Ferrero querela e scoppia la lite tra VdA Libra e 5 Stelle

"Uso questo mezzo per comunicare che mi hanno notificato un verbale di identificazione a seguito di una querela da parte del collega Stefano Ferrero. Per trasparenza ho piacere di riferirlo io personalmente qui a chi mi segue prima che la notizia sia di dominio pubblico. Auspico che la vicenda si concluda nel migliore dei modi, nei prossimi giorni immagino ci saranno aggiornamenti e dettagli. Manuela".

A dare la notizia è la stessa consigliera regionale del M5S, Manuela Nasso (nella foto) che usa facebook per annunciare la lite in corso tra il suo movimento e Stefano Ferrero, consigliere regionale di VdA Libra. I fatti si riferiscono alle pendenze economiche di quando Ferrero era consigliere regionale dei grillini.

Per la verità la querela è stata fatta a carico di ignoti per un comunicato stampa uscito nella scorsa primavera come Gruppo consiliare m5s "in cui - spiega Ferrero - si tornava l'ennesima volta a affermare che non avevo versato le restituzioni sullo stipendio previste. Alla mia richiesta di rettificarlo non era pervenuta nessuna risposta".

Ferero ricorda di avere presentato querela perché: "Avevo già subito una campagna diffamatoria in occasione della del periodo preelettorale del 2018 e dei mesi successivie alimentata da alcuni individui del m5s". Visto, quello che Ferrero definisce "accanimento, ed il perdurare di queste affermazioni false che mi hanno gravemente danneggiato ho sporto denuncia querela".

Ferrero si lamenta ancora: "Me ne hanno dette di tutti i colori e non ho mai fatto nulla dato che in politica ci stanno anche i giudizi forti ma qui si tratta di notizia falsa ripetutamente diffusa con diverse modalità con il solo fine di infangare e delegittimare la mia persona e la mia immagine pubblica". Infine l'appello di Ferrero: "Mi lascino in pace e imparino a fare Politica quella con la P maiuscola".

L'argent fait la guerre tra Emili Rini e Erik Lavevaz così come i soldi fanno la guerra tra Stefano Ferrero ed i grillini.