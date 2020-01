Nel giallo di Alberto Orsini l’investigatore sei tu

Un giallo interattivo, in cui è il lettore stesso a impersonare il protagonista e a investigare, decidendo il finale attraverso le sue scelte, con la collaborazione e l’assistenza del re degli investigatori, Sherlock Holmes.

Questa la peculiarità di “Sherlock Holmes - Prima con delitto”, librogame pubblicato dalla casa editrice romana Watson Edizioni e scritto da Alberto Orsini, giornalista della Testata giornalistica regionale (Tgr) Rai che ha cominciato la sua esperienza nella redazione della Valle d’Aosta. L’opera verrà presentata il 31 gennaio alle 18 alla Libreria Brivio di piazza Chanoux ad Aosta.

Nel romanzo il protagonista – lettore si chiama Rebecca Hurley, giovane e appassionata docente di Psicologia forense dell’Università di Washington. E’ partita dagli Stati Uniti e si trova in vacanza in Europa per riabbracciare un cugino, il dottor John Watson, e conoscere il suo celebre amico Sherlock Holmes, il più famoso investigatore del mondo. Appena tornata a Londra dopo una splendida visita in Francia e sarà alla Royal Opera House per la prima inglese della Bohème di Giacomo Puccini, ma un furto a sorpresa guasta la monotona armonia del viaggio in treno.

Chi ha rubato il gioiello di smeraldo di miss Arlington? E quale fatto di sangue turberà la prestigiosa rappresentazione? Quale pericolo grava sulla Regina Vittoria? La protagonista sei tu: tocca a te risolvere il caso.

Alberto Orsini è giornalista professionista, redattore Rai presso la Testata giornalistica regionale dell’Abruzzo dopo aver cominciato la sua esperienza in Valle d'Aosta. Dal 2006 è coordinatore del portale di narrativa interattiva Librogame’s Land. Nel 2014 pubblica per la collana “librinostri” il romanzo “Il figlio del Toro”. Nel 2017 esce il suo primo librogame autoprodotto, “I due fuoriclasse”, ispirato al manga giapponese Capitan Tsubasa (Holly e Benji) e premiato nell’edizione 2018 di Lucca Comics & Games come “Migliore Opera Amatoriale”.

Nel 2019 per Lambda House-Plesio Editore pubblica "Fresco di stampa" e per Watson Edizioni “Sherlock Holmes - Prima con delitto”.