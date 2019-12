Aosta: Chiusa la buca stradale in via Festaz, limitato ripristino circolazione

Il Comune si era preso tempo annunciando l'avvio dei lavori dal 2 gennaio, ma tecnici e operai municipali si sono dati da fare molto prime e oggi è stato completato l’intervento di ripristino del manto stradale in via Festaz ad Aosta, dove il giorno di Natale si era aperta una maxi buca di fronte al supermercato Carrefour.

La circolazione è stata parzialmente riattivata nel tratto all'incontro con via Cerise che fino alle 12 di oggi era chiuso al traffico, ma per la riapertura completa della via in entrambe i sensi di marcia occorrerà attendere che la mistura bituminosa utilizzata per riempire la buca si solidifichi: "Potrebbero volerci un paio di giorni, se ne riparlerà il 2 gennaio" spiegano alla Polizia locale, che ha mantenuto transennato il tratto di strada in direzione da piazza Plouves alla sede Finaosta. Giungendo da via Festaz o da via Ribitel è possibile transitare normalmente; le auto che arrivano da via Torino devono svoltare obbligatoriamente in piazza Plouves.