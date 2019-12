Gressan, rogo in un molok di rifiuti indifferenziati

"Invito tutti, residenti e villeggianti, a prestare la massima attenzione ai rifiuti che si depositano nelle campane 'molok', soprattutto quando questi possono essere potenzialmente pericolosi". A scriverlo sul suo profilo Facebook è il sindaco di Gressan, Michel Martinet, che verso le 1 della notte scorsa è stato allertato dai Vigili del fuoco professionisti intervenuti in frazione Les Cotes per spegnere il rogo divampato in un molok, campana di stoccaggio dei rifiuti indifferenziati.

"Si presume che l'incendio sia dovuto al deposito di cenere ancora attiva nel deposito - spiega Martinet - che ha innescato le fiamme spente dai pompieri che ringrazio pubblicamente". Ricordando la pericolosità e la potenziale tossicità dei roghi incontrollati di immondizie, il sindaco di Gressan sottolinea che "tutti gli interventi per ripristinare il molok andranno a sommarsi al costo del servizio raccolta rifiuti, quindi sulle bollette dei residenti".