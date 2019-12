Charvensod:Tasse e imposte come lo scorso anno, nessun aggravio

Buone notizie per i Charvensolins; l’Amministrazione comunale, infatti, ha deciso all’unanimità di mantenere le tariffe e le imposte sui livelli dello scorso anno. Quindi le tariffe dei servizi e dei tributi comunali non aumentano, mentre per l’imposta di soggiorno, il consiglio comunale attende la nuova normativa regionale, che potrà cambiare percentuali e tipologia degli immobili soggetti. Così come sono rimaste invariate le indennità di carica per gli amministratori, dando attuazione alla mozione approvata nel corso della precedente seduta consiliare, secondo la quale si invitano i consiglieri a devolvere i gettoni di presenza in beneficenza quando i lavori consiliari durano meno di 60 minuti.

Il consigliere Riccardo Sante Tesio Tesio, del gruppo Libres de voter Libera…mente, ha rinnovato la richiesta di ridurre le indennità, ma la proposta non accolta poiché “i consiglieri sono gli occhi e le orecchie dell’ente sul territorio ma, soprattutto, hanno assunto la responsabilità di partecipare al lavoro del principale organo di indirizzo del Comune”, ha detto il sindaco. Due consiglieri di minoranza si sono astenuti e altri due hanno espresso voto contrario.

Illustrando il bilancio che presenta una disponibilità di quasi 3,8 milioni di euro ha precisato che sarà rifatto il sistema di riscaldamento nelle scuole dell’infanzia di Plan-Félinaz e la realizzazione dei marciapiedi fra la Chiesa e la scuola Adelline Lucianaz, il sindaco, Ronny Borbey, “fornisce indicazioni a chi prenderà in mano la gestione dopo le elezioni del 2020 senza peraltro prendere impegni troppo vincolanti”.

Sollecitato dalla minoranza il sindaco ha fatto sapere che per l’illuminazione pubblica, è stato avviato il percorso di un partenariato pubblico-privato e che non vi è l’intenzione di disdire l’associazione con il Comune di Pollein, anche perché è in corso la revisione della legge regionale che disciplina la materia”.