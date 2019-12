Saint Vincent: Il Presidente del Consiglio sollecita revoca cittadinanza a Mussolini

Recentemente, presso l’archivio comunale di Saint-Vincent, il cultore di storia locale Piergiorgio Crétier ha rinvenuto l’atto con il quale, in data 21 maggio 1924, il commissario prefettizio deliberava di conferire la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

In quel periodo, il conferimento della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini era atto quasi obbligato, tanto che fu emanato da numerosi Comuni italiani amministrati da un commissario prefettizio.

Paolo Ciambi

Pochi giorni dopo il 21 maggio 1924 avvenne l’omicidio di Giacomo Matteotti, al quale seguì nei mesi successivi una serie di eventi che sfociò nella dittatura fascista. "Come sancito dalla Costituzione - spiega Paolo Ciambi, presidente dell'Assemblea comunale - l’antifascismo è un valore fondante della Repubblica Italiana. È pertanto particolarmente opportuno ribadire la ferma condanna di ogni fascismo in un momento storico nel quale, invece, sempre più persone manifestano pubblicamente simpatie per le dittature che hanno sconvolto l’Europa nel secolo scorso".

Risalgono a poche settimane fa le minacce alla senatrice Liliana Segre, in seguito alle quali è stata disposta una scorta a tutela della sua persona. A questo proposito, su suggerimento del sindaco Mario Borgio, il 12 dicembre scorso il sindaco e Ciambi hanno scritto alla senatrice Segre, invitandola a Saint-Vincent per visitare la biblioteca intitolata recentemente a Primo Levi e i luoghi ove il grande scrittore torinese fu catturato e per incontrare alcuni studenti delle nostre scuole.

La senatrice Segre ha così risposto il 13 dicembre: "Mi sento particolarmente onorata dal suo invito a visitare la sua comunità e la nuova biblioteca: un granaio della memoria. Temo tuttavia di non potervi raggiungere a causa dell’età, della distanza geografica e della agenda istituzionale troppo densa. Confido nella Vostra benevolenza. Un cordiale saluto a tutti i miei concittadini ed auguri per le prossime festività . Liliana Segre".

Il 20 maggio 2009, il consigliere Alberto Bertin presentò una interrogazione in Consiglio regionale per conoscere quali Comuni avessero concesso nel periodo fascista la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Non posso che concordare con quanto osservò in quell’occasione il consigliere Bertin: “[...] è essenziale affermare o riaffermare che il fascismo non ha e non avrà mai più cittadinanza in Valle d'Aosta e, se si vuole, è importante indirettamente ricollegarsi idealmente alla Valle d'Aosta nata dopo il 18 maggio, […] una Valle d'Aosta che ha riscoperto in quel periodo la propria coscienza identitaria, e ricollegarsi a quello spirito autenticamente autonomista e a quella voglia di libertà e di democrazia”.

TRASCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A BENITP MUSSOLINI

Comune di Saint-Vincent, Archivio Storico, Fald. 242 (Deliberazioni originali del Podestà) Conferimento della cittadinanza onoraria a S(sua) E(eccellenza) Benito Mussolini 1924, 21 maggio. L’anno mille novecento ventiquattro, addì 21 maggio, in S. Vincent, il Commissario Prefettizio Lavanche Emiliano, assistito dal segretario assunto Camos Emanuele, ha emessa la seguente deliberazione: Interprete del sentimento di giusta ammirazione che la popolazione tutta di questo comune nutre per S. E. il Presidente del Consiglio, Benito Mussolini, per quanto, con indomito coraggio e con intelletto d’amore ha fatto per risollevare l’Italia dal baratro, in cui l’aveva lasciata cadere i suoi predicessori e renderla grande, forte e degna di stare al cospetto delle più grandi nazioni: Delibera: di conferire a S.E. Benito Mussolini la cittadinanza onoraria del comune di S. Vincent. Verbale letto approvato e firmato come segue: (firme del Commissario Prefettizio e del Segretario)