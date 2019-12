TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 21 e domenica 22 dicembre

a Gressan, sulle piste di Pila, 4a edizione della Coppa del Mondo, FIS Master Cup, 4° Trofeo Amato Cerise, organizzata dallo Ski Club Pila col sostegno del Consiglio regionale.

Sabato 21

alle ore 14.00, il Consigliere segretario Luigi Vesan partecipa alla cerimonia di premiazione della "Coppa Consiglio".

Sabato 21 dicembre

ore 21.00, ad Aosta, al teatro Splendor, "Augusta Praetoria Salassorum", David Cerquetti e Quartetto Ex Novo in concerto. L'evento, organizzato con il sostegno del Consiglio regionale, celebra in musica il "compleanno" di Aosta, fondata nel 25 a.C. proprio nel giorno del solstizio d'inverno. Partecipano il Vicepresidente del Consiglio Luca Distort e il Consigliere segretario Luigi Vesan.

ore 21.00, a Pont-Saint-Martin, Chiesa di San Lorenzo, terzo concerto del progetto "Trova il tempo", il CD realizzato dal Coro Mont Rose in favore dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, cui saranno destinati i fondi raccolti con il disco, con la collaborazione del Consiglio regionale.

Lunedì 23 dicembre

ore 9.00, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Pierluigi Marquis, per esaminare i disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020-2022, nonché il documento di economia e finanza regionale. I Commissari nomineranno poi il nuovo relatore del disegno di legge sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione. Qualora necessario, la Commissione proseguirà i propri lavori a partire dalle ore 14.00 e martedì 24 dicembre alle ore 8.30.

ore 11.00, riunione dell'Ufficio di Presidenza.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.