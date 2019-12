Inchiesta Geenna: Sorbara e altri quattro imputati chiedono processo ordinario

Marco Sorbara, Nicola Prettico, Antonio Raso, Alessandro Giachino e Monica Carcea, imputati nel procedimento Geenna al tribunale di Torino su presunte infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta, hanno scelto di affrontare il processo ordinario. Il loro avvocati lo hanno comunicato oggi, nel corso dell'udienza preliminare, al gup Alessandra Danieli e al pm Stefano Castellani.

Altri 12 imputati tra i quali i fratelli Alex e Marco Di Donato proseguiranno in rito abbreviato, che prevede l'esame del materiale processuale allo stato attuale e senza testimoni con sconto di un terzo della pena; due invece patteggeranno la pena. I cinque che hanno scelto il processo ordinario saranno nuovamente davanti al giudice il 9 gennaio; gli altri il 21 febbraio per l'udienza in abbreviato.

Gli imputati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, tentato scambio elettorale politico-mafioso, estorsione tentata e consumata, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e ricettazione di armi e favoreggiamento personale.