Saint-Pierre: Torna Allò Nuit, servizio notturno di bus a chiamata

L'approvazione della convenzione con la società di trasporto Svap per la riattivazione del servizio di bus serale e notturno a chiamata 'Allò Nuit' è il punto più importante all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Saint-Pierre, in calendario per giovedì 19 dicembre alle ore 20,30.

Sospeso la scorsa primavera, il servizio era stato apprezzato da residenti e turisti che lo avevano utilizzato 218 volte, tante erano state le chiamate da Saint-Pierre, soprattutto in estate e viste le continue richieste di riattivazione da parte della popolazione, l'Amministrazione del sindaco Paolo Lavy propone all'Assemblea di ripristinarlo con un impegno di spesa di 40 mila euro per il 2020. Nel 2018 l'attivazione di Allò Nuit era stata approvata all'unanimità dal Consiglio comunale.

Tra gli altri cinque punti all'ordine del giorno, l'approvazione del nuovo regolamento di fruizione dell'acqua potabile, nonchè la firma della convenzione tra l’Amministrazione comunale e il ministero del lavoro e delle Politiche sociali per i controlli anagrafici relativi all’assegnazione del reddito di cittadinanza.