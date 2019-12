Entusiasmo a Pila per UP!Xmas, il Disco di Natale

Il concerto, condotto da Pupo e dalla giovane Lodovica Comello, ha visto l’esibizione di Alessandro Urso, seguito da Shade, Giordana Angi, Boro Boro, Anastasio ed Elodie, per concludersi sulle note del DJ Max Brigante.

L’evento che da dato il via ufficiale allo stagione del sci in Valle d’Aosta sarà trasmesso nel pomeriggio di Natale, il 25 dicembre, alle ore 14.10 su TV8, il canale generalista di Sky.

Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto – dichiara l’Assessore Laurent Viérin – Volevamo caratterizzare la stagione invernale con una manifestazione di forte impatto e il Disco di Natale ci permetterà di fare entrare la Valle d’Aosta nelle case degli italiani, proprio in una delle feste più sentite come il Natale. Il gran numero di spettatori, soprattutto giovani, che ha raggiunto Pila per il concerto ci premia per gli sforzi profusi in questi mesi di avvicinamento all’evento, confermando che la sinergia messa in campo ha permesso l’ottima riuscita della manifestazione. Lavoreremo per far diventare UP!XMAS, il Disco di Natale un evento distintivo del periodo natalizio. Questa è una delle azioni messe in campo per valorizzare il nostro territorio e le nostre eccellenze. Il Disco di Natale non è solo un concerto, ma anche un serie di spot e spazi promo che consentiranno di promuovere la nostra regione a 360° con focus tematici sui nostri comprensori e località turistiche, la nostra enogastronomia, i nostri castelli.

Riteniamo pienamente riuscito l’evento – sottolinea il Sindaco di Gressan Michel Martinet – . L’innevamento abbondante ha fatto da cornice a un pubblico numeroso e attento, che ha visto gli artisti entusiasti della nostra località. In effetti, la conca di Pila ben si presta a questo genere di manifestazioni, perché è una vera e propria terrazza sui quattromila della Valle d’Aosta; un luogo unico e facilmente raggiungibile dalla città con il percorso green della telecabina che collega Aosta con Pila in circa 15 minuti. L’Amministrazione comunale di Gressan continuerà a sostenere questa serie di eventi perché profondamente convinta che sia questo il modo per far conoscere Pila e l’intera Valle d’Aosta a un grande pubblico. Infine, voglio ringraziare l’Amministrazione regionale, in particolare l’Assessorato del Turismo, per aver scelto Pila quale località per questo prestigioso evento.

Il Disco di Natale è stato un evento molto apprezzato dai frequentatori del comprensorio – afferma il Presidente della Pila SpA Davide Vuillermoz – . È stata per noi una grande soddisfazione aver contribuito al successo dell’evento dal punto di vista operativo. Le ottime condizioni di innevamento e meteo ci hanno favorito e consentito di presentarci nella nostra veste migliore il giorno del concerto, ma soprattutto di entrare nelle case degli italiani il giorno di Natale. Ci auspichiamo che tale iniziativa venga ripetuta e Pila sarà pronta ad accoglierla nuovamente.

UP! XMAS – Disco di Natale è stato promosso dall’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con il sostegno dell'Office Régional du Tourisme, della Pila SpA, del Comune di Gressan e della CVA Trading.