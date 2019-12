Più formazione più sicurezza, Soccorso valdostano eccellenza Alpi

Gli obiettivi formativi erano molteplici, molto differenti tra loro e prevedevano uno scambio di conoscenze reciproco. I vigili del fuoco hanno fornire nozioni in merito alle procedure di ricerca persona tramite il personale con specializzazione TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e con l’ausilio delle attrezzature radio e GPS e software trasportati sull’Auto Furgonato UCL (Unità di Comando Locale).

Successivamente l’esercitazione si è svolta presso la stazione intermedia della Funivia Skyway dove i soccorritori del SAGF hanno fornito nozioni sul soccorso in ambiente innevato e su valanga, anche tramite l’uso dell’elicottero “Volpe 215” del Reparto Volo GdF di Varese, ai soccorritori VVF specializzati SAF (Speleo Alpino Fluviale) dotati della necessaria attrezzatura scialpinistica per la movimentazione in autonomia in ambiente montano.

Erano altresì presenti diverse unità cinofile di entrambi gli enti coinvolti che hanno approfittato dell’elicottero per abituare i cani al mezzo di trasporto aereo. Alla giornata addestrativa hanno anche preso parte come spettatori privilegiati i gruppi giovanili dei VVF e della PC.

Ai ragazzi componenti dei gruppi giovanili sono state spiegate le rispettive competenze dei Pompieri e dei soccorritori alpini delle Fiamme Gialle e di come si possa collaborare per un soccorso sinergico ed efficace.