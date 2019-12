Bambini senegalesi hanno una scuola con le fondamenta in Valle d'Aosta

Sono una settantina i bambini che abitano villaggio di Felane Sine, in Senegal, e nelle vicinanze che da qualche settimana possono frequentare la nuova scuola materna 'Paolo e Yves'.

Il loro sogno e quello dei loro genitori si è concretizzato con i fondi raccolti in Valle d'Aosta per iniziativa dell'Associazione 'Amici dell'Africa' coordinata da Fondazione Comunitaria VdA, sostenuta da Paolo Contoz, imprenditore nel campo dei carburanti e del petrolio nonchél fiduciario di Slow Food VdA, Yves Grange, hanno contribuito a finanziare la costruzione della scuola materna.

"Per mantenere agibile l'edificio negli anni e per portare al villaggio la corrente elettrica e l'acqua potabile - spiegano Contoz e Grange - organizzeremo in Valle nuove serate di sensibilizzazione e raccolta fondi".

Inaugurata lo scorso 5 novembre, la scuola si sviluppa su due piani con dieci aule con venti banchi ciascuna, cattedra, lavagna, appendiabiti. Oltre ai servizi vi sono due sale insegnanti e un grande spazio-giochi interno, una piccola palestra e un'area verde.

Il Fondo 'Amici dell'Africa' ha l'obiettivo di promuovere e sostenere le attività umanitarie e di cooperazione allo sviluppo avviate da ordini religiosi e organizzazioni operanti stabilmente in Africa e che hanno stabili rapporti con la Valle d'Aosta.

Chi interessato a donare può utilizzare uno dei conti correnti della Fondazione: Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta Banca Prossima c/c 5667 IBAN IT20 K 03359 01600 100000005667;

BCC Valdostana c/c 50701 IBAN IT53 Q 08587 01211 000110150701;

UNICREDIT c/c 000102396075 IBAN IT37 G 02008 01210 00010