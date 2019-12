Auto contro camion, chiusa statale 26 incrocio via Duca Abruzzi ad Aosta

Intervento di soccorso questo pomeriggio per un incidente stradale ad Aosta, avvenuto alla rotonda dell'incrocio tra via Roma e via Duca degli Abruzzi, altezza della rotonda Valpetroli.

Sul posto 118, polizia Locale e Vigili del fuoco. Dalle prime informazioni, verso le 16,30 il conducente di una Fiat Punto ha perso il contro ed è finito contro un camion che per l'urto è finito di traverso nella carreggiata. Il traffico è stato deviato temporaneamente in corso Ivrea e verso la rotatoria di regione Saumont. Ferito lievemente l'automobilista, condotto in ambulanza al Pronto soccorso; illeso il camionista.