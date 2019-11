VALANGA A PUNTA HELBRONNER, MORTI DUE SCIATORI - VIDEO DEL SOCCORSO

ORE 12,05

La valanga che si è staccata a Punta Helbronner ha coinvolto 2 sciatori, che sono deceduti.

Al momento non sono ancora note le generalità.

Le operazioni sono ancora in corso.

Sul posto stanno operando tecnici del Soccorso Alpino Valdostano via terra e con due elicotteri, unita cinofile, soccorritori Sagf.

Le salme saranno portate all'obitorio di Courmayeur per le operazioni di riconoscimento.

Ore 11,50

Sono stati recuperati i corpi senza vita di due sciatori

Ore 10,34

Investiti dalla valanga alcuni free riders che scendevano nella Vallée Blanche. L'allarme è stato stato da altri sciatori poco distanti dalla valanga; sul posto operano, oltre al Sav, anche le guide del Soccorso alpino della Guardia di finanza con pale, sonde e rilevatori Artva per estrarre prima possibile gli sciatori sepolti nella neve.

Ore 10,30

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Punta Helbronner (Courmayeur, Monte Bianco) per valanga. Risultano più persone coinvolte. Il distacco è avvenuto a quota 3000 mt circa.