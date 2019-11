Preleva con bancomat anziana, badante patteggia dieci mesi

Ha patteggiato davanti al giudice monocratico di Aosta Marco Tornatore dieci mesi di reclusione e una multa di 300 euro (pena sospesa) Maria Gilda Pozza, aostana finita a processo con l'accusa di aver prelevato in modo illecito e in più occasioni denaro contante usando il bancomat dell'anziana ultraottantenne che assisteva come badante. I fatti, su cui ha indagato la squadra mobile, risalgono al periodo tra gennaio e aprile di quest'anno.

Nell'ultimo prelievo contestato è stato accertato dagli investigatori un importo di 600 euro. Il pm Francesco Pizzato aveva chiesto il giudizio abbreviato. La donna era difesa dall'avvocato Oliviero Guichardaz.