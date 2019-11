Perseguita ex compagna giudice vieta all'umo di avvicinarsi

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinarsi a tutti i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, a carico di un cittadino residente ad Aosta, per il delitto di “atti persecutori” posti in essere nei confronti della sua ex compagna.

L’uomo, con una serie di condotte minacciose e moleste, ha causato nella donna un perdurante stato di ansia e paura, inducendola a non rincasare mai da sola, nel timore di incontrarlo: in più occasioni, inoltre, si è furtivamente introdotto nella sua abitazione e nelle pertinenze di essa, spesso in orario notturno e dopo aver abusato di sostanze alcoliche.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal Sostituto Procuratore Dott. Introvigne, hanno permesso di raccogliere gli elementi di prova indispensabili per l’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, vittima delle condotte persecutorie.