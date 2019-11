In bassa valle in tre giorni caduti più di 23 centimetri di acqua

Come spiega il Bollettino del Centro Funzionale Regionale, la circolazione depressionaria si allontana verso levante, continuando a portare precipitazioni sulla Valle d’Aosta fino alla prima parte di oggi, nevose in montagna.

Come spiega con puntualità il bollettino del Centro Funzionale Regionale In seguito alle precipitazioni abbondanti verificatesi nelle ultime 36-48 ore il terreno risulta saturo; sono stati segnalati dissesti puntuali, in tre comuni, che non hanno causato danni di rilievo. I livelli dei corsi d’acqua hanno registrato modesti innalzamenti attestandosi ben al di sotto dei livelli di guardia. Le precipitazioni attese nelle prossime ore, anche in virtù dell’imbibizione dei suoli, potranno innescare cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici ed attività antropiche.

Nel frattempo si iniziano a tirare i consuntivi di una tre giorni di pioggia e neve in quota che hanno provocato valanghe, frane, smottamenti.

La riapertura dell’autostrada tra Pont Saint Martin e Quincinetto è un segnale positivo così come l’apertura della strada regionale di Champorcher, nel tratto interessato da una colata di neve nel Comune di Pontboset, ma lo stato d’allerta rimane ancora alto.

La zona più colpita è stata la Bassa Valle dove in tre giorni sono caduti più di 23 centimetri di acqua per metro quadrato. Il dato è una semplificazione giornalistica in quanto i servizi meteo riportano le misure dell’acqua piovana in millimetri; in questo vaso si tratta di oltre 230 millimetro. In Bassa valle è caduta il doppio di acqua registrata dalla media storica mensile.

Nella piana di Aosta la più colpita è stata la zona di Saint-Christophe con 6,6 centimetri di acqua. Meno intense, invece, le precipitazioni nella Valdigne.

Per il monento non ci sono nuove informazioni in relazione alla viabilità sulle strade valdostane rispetto al bollettino di ieri pomeriggio.

-SR 23 della Valsavarenche, chiusa per pericolo valanghe da Eaux Rousses a Pont;

-chiusa per pericolo valanghe la SR44 della Valle del Lys dal km 27 +400 poco dopo l’abitato di Gressoney Saint-Jean

Problemi anche su alcune strade comunali, in particolare chiuse la comunale per la Valnontey, nella Valle di Cogne, la comunale per Veynes in Comune di Saint-Christophe e la comunale per Niel in Comune di Gaby.