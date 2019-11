Furto in negozio in centro ad Aosta, la polizia vede il ladro in videocamera ma non arriva in tempo

E' sfuggito agli agenti di una Volante per questione di attimi, ma potrebbe essere rintracciato molto presto il ladro che questa mattina si è introdotto nel negozio di abbigliamento 'Pull Love' in via Sant'Anselmo ad Aosta e ne è uscito dopo pochi minuti con un bottino di circa duemila euro di valore.

Verso le 6 gli agenti della Questura addetti al controllo delle videocamere di sorveglianza installate nel centro storico mesi fa dalla polizia e dal Comune, hanno notato dai monitor un uomo che, riparandosi dalla pioggia con l'ombrello, si avvicinava al negozio con passo tranquillo e poi scompariva dallo schermo dopo essere entrato nel ristretto spazio antistante la porta d'ingresso.

I poliziotti hanno subito rintracciato la titolare del negozio, chiedendole se per caso a quell'ora lavorasse a 'Pull Love' una ditta di pulizie: lei ha detto di no e immediatamente la centrale operativa ha inviato sul posto una Volante che ha raggiunto l'esercizio commerciale in poco più di un munito, quanto è bastato allo scassinatore per dileguarsi carico di maglioni e altri vestiti. I suoi spostamenti nelle vie centrali sono stati ripresi e registrati dalla rete di videosorveglianza e l'uomo potrebbe presto avere un volto e un nome.