Fiamme nella falegnameria Duclos a Signayes, a fuoco canna fumaria falegnameria Bertoldo a Courmayeur

Due incendi hanno coinvolto altrettante falegnamerie questa mattina in Valle. Il primo nella falegnameria Duclos a Signayes, collina di Aosta, dove un macchinario elettromeccanico si è surriscaldato dando fuoco a segatura e scarti che erano nelle vicinanze. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno principalmente bonificato l'area, mentre la gran parte delle fiamme era stata già spenta dall'impianto antincendio dell'azienda.

Il secondo incendio si è sviluppato nel fabbricato della falegnameria Bertoldo a Cormayeur dove a prendere fuoco è stata la canna fumaria di un alloggio soprastante il laboratorio aziendale. In azione Vigili del fuoco professionisti di Aosta e volontari di Courmayeur, che hanno spento le fiamme in tempo utile a limitare i danni, il cui computo è ancora in corso.