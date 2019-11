Domenica, chiusa la stagione agricola, la Giornata regionale del Ringraziamento

La “Giornata”, all’insegna dello slogan “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita”, prenderà il via alle ore 10 con il Mercato Lo Tsaven - Campagna Amica e il raduno delle macchine agricole e degli animali nei pressi della Chiesa Parrocchiale di Saint-Marcel.

Seguirà la Santa Messa alle 10.30. Al termine della celebrazione religiosa si terrà la benedizione degli agricoltori, dei mezzi agricoli e degli animali per chiedere protezione e riguardo per il duro lavoro dei campi.

I festeggiamenti si concluderanno con una degustazione di prodotti valdostani sempre la sezione ANA di Saint-Marcel.

“La Giornata del Ringraziamento – spiegano Alessio Nicoletta e Elio Gasco Presidente e Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta – è un importante momento di riflessione e preghiera. Un momento che è profondamente legato alla storia di Coldiretti e molto sentito dalla gente dei campi. A noi il compito di mantenere viva questa tradizione coinvolgendo tutte le generazioni”.

“Il Pontefice ci richiama a un’economia dell’anima.