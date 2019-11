Sinergia Sindaci e Questore per garantire sicurezza cittadini

Franco Manes, presidente del Celva, e numerosi sindaci, hanno incontrato oggi il questore di Aosta, Ivo Morelli, che ha preso servizio lo scorso 1° ottobre, al quale hanno dato il benvenuto.

Per il Questore è stata l’occasione per un primo confronto nel corso del quale ha potuto raccogliere le istanze dei rappresentanti dei nostri Comuni. L’obiettivo è affrontare meglio le problematiche dei territori. A questo proposito, è stato anticipato che nelle prossime settimane si svolgeranno ulteriori incontri conoscitivi con i Sindaci, nelle singole Unités des Communes, nei quali saranno coinvolti anche i rappresentanti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, anche per raccogliere la percezione della sicurezza da parte dei cittadini.