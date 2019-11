LUTTI: Cordoglio in tutta la Valle per la morte di Eligio Milano

Il Sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, a nome personale, dell’intera Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Courmayeur, manifesta il più sentito cordoglio e la propria vicinanza ai famigliari del professor Eligio Milano, mancato all’affetto dei suoi cari domenica 10 novembre 2019.

L’Amministrazione comunale riconosce al professor Eligio Milano quel grande ruolo di educatore dei giovani e persona di grande sensibilità e profondità, caratteristiche testimoniate dall’intensa attività culturale portata avanti nel tempo a Courmayeur a favore di tutti. I suoi insegnamenti e il suo pensiero critico hanno aiutato a crescere centinaia di giovani, passando loro valori legati al rispetto degli altri e a consapevolezze importanti di educazione civica, in cui la conoscenza della storia e del passato sono stati momenti fondamentali. Sempre presente agli appuntamenti centrali della vita di Courmayeur, Eligio Milano è stato indubbiamente uomo di grande cultura e uno dei protagonisti della vita della comunità di Courmayeur grazie al suo attivismo.

Il professor Eligio Milano rimarrà nella memoria di tutti per il grande impegno portato avanti su questi fronti: impegno che è stato un tassello importante per la crescita dell’intera comunità. Studioso e appassionato di cultura, Eligio Milano è stato insegnante di italiano, storia e geografia ed educazione civica alle scuole medie di Courmayeur e al Liceo Linguistico di Courmayeur, direttore del Centro Detto Dalmastro per lo studio dei movimenti di Liberazione del mondo, membro della Fondazione Courmayeur, fondatore del centro studi Alessandro Milano e ideatore della Scuola di Dolonne. Eligio Milano, oltre che giornalista pubblicista e autore di diversi libri, ha scritto diversi testi dedicati a Courmayeur.