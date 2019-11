Masso colpisce auto sulla regionale ad Antey; conducente illesa e strada chiusa

Un masso si è staccato dalla montagna ed è caduto verso le 19 di venerdì 8 novembre colpendo la parte posteriore di un'auto in transito sulla strada regionale 460 della Valtournenche, all'altezza di frazione Puttaz ad Antey. Alla guida una donna, choccata ma illesa: "Ho solo visto qualcosa che scendeva dal versante, poi ho sentito l'urto...E'un miracolo del Buon Dio se sono ancora viva..." ha detto ai carabinieri intervenuti sul posto insieme a Vigili del fuoco, Corpo forestale e tecnici dell'Anas.

Il masso, di circa tre metri cubi, e piombato come un proiettile sulla strada precipitando dalla montagna che sovrasta la zona boschiva, ha rimbalzato sulla corsia in direzione Antey urtando la vettura per poi fermarsi a bordo strada. Proprio lungo quel tratto di strada tutto curve l'assessorato regionale dei Lavori pubblici ha da poco ripristinato il guardrail, ora nuovamente danneggiato.

La strada è rimasta chiusa ed è presidiata dai Volontari dei Vigili del Fuoco di Antey e da carabinieri di Valtournenche.