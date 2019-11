Al via domande contributo apicoltori

Sono aperti per presentare domande di contributo regionale per iniziative dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele e di altri prodotti dell’apicoltura. Possono beneficiare delle agevolazioni singoli apicoltori o imprese in regola con gli obblighi di registrazione degli alveari, nonché le Associazioni, le Unioni di produttori e i Consorzi del settore apistico, gli Enti e i Centri di Ricerca, pubblici o privati.

Per poter presentare la richiesta di contributo è indispensabile essere in possesso della partita Iva e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); aver costituito presso un Centro assistenza agricolo-Caa il fascicolo aziendale ed essere iscritti al registro delle imprese. Sono esclusi dall’aiuto gli apicoltori registrati con attività “produzione per autoconsumo” nella banca dati nazionale apicoltura e quelli che non possiedono almeno 11 alveari.

Le domande devono essere presentate agli Uffici apicoltura o agricoltura biologica dell'assessorato regionale dell'Agricoltura, a Saint-Christophe, Rue de La Maladière 39, aperti nei seguenti giorni con il seguente orario: martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 14; negli altri giorni è eventualmente possibile presentare domanda previo appuntamento telefonando ai numeri: 0165 – 275298/5202.

La graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al contributo verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le spese devono essere effettuate e rendicontate entro il termine del 31 luglio 2020. Gli aiuti saranno erogati ai beneficiari dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) a partire dal 15 ottobre 2020.