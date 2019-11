Courmayeur: Sindaco ombra in aiuto al sindaco MIserocchi

"La maggioranza non sa esprimere una sua linea politica tanto che il Sindaco ha dichiarato che non avevano un opinione in merito e solo dopo essere stati incalzati dai gruppi di opposizione, hanno dichiarato l’emendamento interessante ma, vista la sua complessità e articolazione, da rinviare per una disamina successiva". La fotografia del governo cittadino di Courmayeur è stata scattata dal consigliere di opposizione, Alberto Vaglio, al termine dell'adunanza di ieri del Consiglio comunale.

Il riferimento è alla discussione sulla variazione di bilancio. “Le risposte fornite – aggiunge Vaglio - hanno dimostrato che non vi è un disegno strategico, una programmazione ragionata delle risorse, tanto che è stato dichiarato che non sarà presentato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, perché l’Amministrazione comunale non è in grado di redarlo e rispettare i termini di legge”.

Vaglio ha ripresentato un emendamento al regolamento edilizio, dichiarato illegittimo a luglio, ora ammesso, che prevede l’introduzione della Commissione edilizia, “organo consultivo che ritengo ormai indispensabile e necessario per il nostro Comune, tenuto conto delle note difficoltà dell’Ufficio tecnico urbanistico”, chiarisce il consigliere.

In occasione delle comunicazioni, il Sindaco ha dichiarato che per quanto riguarda il futuro della Val Ferret, è in attesa delle decisioni da parte della Regione per capire come impostare la gestione della stagione invernale e che quanto prima verranno comunicate agli operatori economici. “Ma allo stesso tempo – aggiunge Vaglio - è già stata convocata una riunione per lunedì 11 novembre 2019 nella quale a questo punto, non si capisce di cosa si parlerà. Si avranno le decisioni della Regione? E il Comune che ruolo vuole assumere? “Purtroppo, durante la discussione, - evidenzia il consigliere - è emerso chiaramente che al Sindaco rimangono le responsabilità mentre altri, della sua maggioranza, gestiscono i rapporti con i cittadini e sollecitano riunioni e incontri”.

Secondo Vaglio si è compresa la presenza “di un Assessore o Sindaco ombra anche in molti altri punti su cui la Giunta ha avuto la necessità del cosiddetto aiutino per dare le necessarie risposte”. Insiste Vaglio: “Per carità, nulla di male, tutto legittimo, ma forse le diverse posizioni andrebbero chiarite e spiegate ai cittadini alla luce del sole”.

E per quanto riguarda l’emendamento Vaglio “la maggioranza non ha saputo esprimere una sua linea politica tanto che il Sindaco ha dichiarato che non avevano un opinione in merito e solo dopo essere stati incalzati dai gruppi di opposizione, hanno dichiarato l’emendamento interessante ma, vista la sua complessità e articolazione, da rinviare per una disamina successiva. Come dire, rinviamo per non esprimerci, poi si vedrà!! Io rimango in attesa di sapere se questa maggioranza è favorevole o contraria all’inserimento della Commissione edilizia e la relativa motivazione”.