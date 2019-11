Aostano picchiato fuori da bar, in tre a giudizio

Il pm Francesco Pizzato ha chiesto e ottenuto dal gip il giudizio immediato per tre giovani marocchini residenti in Valle imputati per lesioni personali aggravate con l'accusa di aver picchiato un aostano di 46 anni originario del varesotto. I fatti risalgono al 14 maggio scorso, fuori da un bar nella zona dell'Arco d'Augusto.

In base alle indagini della squadra mobile Mohammed Rida Ryadi, di 33 anni, attualmente in custodia in carcere per altra causa, lo aveva spintonato a terra.

Quindi, insieme a Imad Ryadi (28) e Sami El Jouarani (26) - ora ai domiciliari per altri motivi - lo aveva colpito "violentemente" con diversi calci in varie parti del corpo. Infine Ryadi gli aveva spaccato una bottiglia di vetro sul capo, facendolo cadere nuovamente a terra.

La vittima dell'aggressione aveva riportato ferite guaribili in oltre 40 giorni (contusione a una spalla, distorsione di una caviglia, rottura del tendine del gran pettorale sinistro). (ANSA).