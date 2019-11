Due feriti nello scontro tra auto a La Salle

Due valdostani di 46 e 55 anni sono stati ricoverati al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta questa mattina, dopo le 7,30 per i traumi e le ferite riportati in un incidente stradale (vedi ntz delle 8,38 ndr).

Entrambi percorrevano a bordo delle loro auto la Statale 26 a La Salle quando, per cause in corso di accertamento, le due vetture si sono scontrate. Sul posto oltre al 118 anche carabinieri e Vigili del fuoco; la viabilità ha subìto un forte rallentamento ed è tornata alla normalita dopo le 8,30.